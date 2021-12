La definizione e la soluzione di: L ha perso chi non sa più fin dove ha letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SEGNO

Curiosità : L ha perso chi non sa piu fin dove ha letto

passare da un letto all'altro è andato a gambe all'aria!». Per fuggire l'ira del padre, Alessandro fuggì con la madre a Dodona, in Epiro, dove regnava il ... Significato segno

ségno s. m. lat. signum «segno visibile o sensibile di qualche cosa; insegna militare; immagine scolpita o dipinta; astro», è rovinato da s. fatti col temperino; sul muro è rimasto il s. dei quadri; guarda che segni di sporco sulla tovaglia; ha il corpo pieno di s. lividi; lo schiaffo gli ha lasciato il segno 'se?o s. m. lat. signum 'segno di qualche cosa; insegna militare; immagine scolpita o dipinta; astro'; forse affine a secare 'tagliare'. - 1. con la prep. di con le armi da getto bersaglio. ? Espressioni: cogliere o colpire o dare nel segno ? ?. 8. ant., lett. drappo che distingueva i soldati appartenenti a uno specifico corpo Definizione Treccani

