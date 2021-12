La definizione e la soluzione di: Ha per templi i musei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARTE

Curiosità : Ha per templi i musei

I musei nazionali italiani, chiamati anche istituti museali statali o musei statali, sono enti pubblici istituiti con apposita Legge dello Stato approvata ... Significato arte

arte s. f. lat. ars artis. – 1. a. ; nato in a., figlio d’a., figlio di attori. Nel ’600 e nel ’700, col termine arte s’indicò anche la compagnia stessa dei comici; di qui l’espressione commedia dell’a. (v. commedia CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN – TRASPORTI TERRESTRI arte s. f. lat. ars artis. - 1. a. attività umana che richiede la conoscenza di determinate regole e tecniche: l'a. del fabbro lavoro, mestiere, .: l'a. del ricamo; a. culinaria, militare metodo, pratica, tecnica. ? Locuz. prep.: fig., ad arte con intenzione, per lo più nell'espressione fatto ad a.: un'azione fatta ad a Definizione Treccani

