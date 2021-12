La definizione e la soluzione di: Per aprire casse e porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PIEDE DI PORCO

Curiosità : Per aprire casse e porte

è un gioco platform a livelli sequenziali, nei quali, oltre ad arrivare al termine del livello è necessario anche collezionare diversi oggetti (casse ... Significato piede%20di%20porco

pòrco s. m. lat. porcus (pl. m. -ci). – 1. p. mattina!; cominciò a imprecare «porco qui, porco là», che non la smetteva più. 3. Piè, o piede, di p. (talora in grafia unita, piediporco), specie di leva simile nella forma a CATEGORIA: ALIMENTAZIONE piede 'pj?de s. m. lat. pes pedis. - 1. anat. l'ultimo segmento dell'arto inferiore dell'uomo e di altri animali ? fam. fetta, ? poet. pianta, ? ant. piota, . 3. fig. oggetto di forma simile a quella di un piede o dell'estremità di un animale ? Espressioni: piede di porco ? ?. ? gettarsi ai piedi di qualcuno fare suppliche: mi Definizione Treccani

