La definizione e la soluzione di: Le pendici del monte.

Soluzione 5 lettere : FALDE

Curiosità : Le pendici del monte

essendo collocato sul crinale dello spartiacque appenninico, tutte le pendici del monte - che interessano i comuni di Fiumalbo, Sestola, Fanano, Riolunato ... Significato falde

shed ‹šèd› s. ingl., usato in ital. al masch. – Tettoia, baraccone. In edilizia, copertura , con il quale si riesce a ottenere un’illuminazione diurna molto uniforme: è costituito da un certo numero di falde piane che si sussegue in due ordini (il primo dei quali a CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA sfaldare der. di falda, col pref. s- nel sign. 5. - ¦ v. tr. dividere in falde o in lamine sottili: s. una roccia scistosa ? disgregare, frantumare, sgretolare. ¦ sfaldarsi v. intr. pron. 1. dividersi in falde: la mica si sfalda facilmente disgregarsi, squamarsi. frantumarsi. 2. fig. perdere coesione e compattezza: il nostro gruppo si sta Definizione Treccani

