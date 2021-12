La definizione e la soluzione di: Il palco per il match. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RING

Curiosità : Il palco per il match

interpretata sul palco del Festival di Napoli nel 1994), Enzo Jannacci (che ha inciso la canzone all'interno dell'album Discogreve) e Roberto Vecchioni (il quale ... Significato ring

ring1 ‹ri?› s. ingl. (propr. «anello, cerchio, cerchia»; pl. rings al termine ital. quadrato2): salire sul ring; per metonimia, l’attività di pugile stesso: abbandonare il ring; un campione del ring; i tifosi del ring. 2. Nella tecnica ring ri?, it. ring s. ingl. propr. 'anello, cerchio, cerchia', usato in ital. al masch. - 1. sport. palco su cui si svolgono incontri di catch e pugilato: salire sul r. quadrato. ? tappeto. 2. estens. attività di pugile: abbandonare il r. boxe, pugilato. Definizione Treccani

