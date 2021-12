La definizione e la soluzione di: Ossequioso alla volontà altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIGIO

Curiosità : Ossequioso alla volonta altrui

innocente perseguitata da un tiranno malvagio, eroe del male. Presenta volontà indomabile, desiderio e ricerca di solitudine, orgoglio e amore d'indipendenza ... Significato ligio

lìgio agg. dal fr. ant. lige, che è il lat. mediev. *leticus, der. di letus Giovene schivo e vergognoso in atto Et in penser, poi che fatto era uom ligio Di lei (Petrarca); Ligio al Pontefice E al mio sovrano, Alzai patiboli Da buon cristiano (Giusti). Per ligio 'lid?o agg. dal fr. ant. lige, lat. mediev. ?leticus, der. di letus o litus 'vassallo', voce di origine franca pl. f. -gie o -ge. - 1. stor. nel diritto feudale, di vassallo che aveva giurato fedeltà assoluta al suo signore. 2. estens. a. strettamente sottomesso o legato ad altri Definizione Treccani

