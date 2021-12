La definizione e la soluzione di: L orecchio in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OTO

Curiosità : L orecchio in medicina

su orecchio orecchio, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Anatomia dell'orecchio in Gruppo Otologico Orecchio: percezione ... Significato oto

òto- dal gr. ??? ?t?? «orecchio», in composizione ?t?-. – Primo elemento di parole composte formate modernamente nel linguaggio scient., e in partic. nella terminologia medica, in cui significa «orecchio» o indica relazione con l’organo dell’udito. oto- dal gr. oûs otós 'orecchio', in composizione oto-. - med. Primo elemento di parole composte, in cui significa 'orecchio' o indica relazione con l'organo dell'udito. Definizione Treccani

