La definizione e la soluzione di: L onnipotente eroe che teme la kryptonite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Curiosità : L onnipotente eroe che teme la kryptonite

divenendo un eroe. Darkseid teme da sempre l'avverarsi di una profezia secondo cui troverà la morte per mano del suo stesso figlio in una battaglia che prenderà ... Significato superman

supereròe s. m. comp. di super- e eroe. – Personaggio immaginario, nato nell’ambito dei ai quali le regolari forze dell’ordine risultano impotenti (i supereroi più noti sono Superman, introdotto in Italia nell’immediato dopoguerra col nome di Nembo Kid, Spider-Man Definizione Treccani

Altre definizioni con onnipotente; eroe; teme; kryptonite; Un appellativo per l'onnipotente ; Per i cattolici è onnisciente, onnipresente e onnipotente ; L'onnipotente ; Supereroe dei fumetti DC, principe di Atlantide; Un Orazio eroe romano che combatté gli etruschi; L eroe troiano sconfitto da Achille; Supereroe della Marvel... minuscolo ing; Forteme nte saldati; La teme lo scotòfobo; Intrepide, teme rarie; Eleganteme nte sfarzosi; Cerca nelle Definizioni