La definizione e la soluzione di: L occupa l espositore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STAND

Curiosità : L occupa l espositore

nel programma annuale, la campionaria multi settore conta su circa 800 espositori e ospita circa 200 000 visitatori. Nel 1969 sono nate le prime rassegne ... Significato stand

stand ‹ständ› s. ingl. dal v. (to) stand «stare (in piedi)» (pl. stands ‹ständ?›), usato in ital. al masch. – 1. Padiglione, reparto di una fiera, di un’esposizione o di una rassegna; anche ciascuna delle sezioni dei stand stænd, it. st?nd s. ingl. dal v. to stand 'stare in piedi', usato in ital. al masch. - 1. comm. sezione di una fiera, di un'esposizione o di una rassegna padiglione. 2. estens. ciascuna delle aree dei padiglioni destinate ai singoli espositori reparto, settore. Definizione Treccani

