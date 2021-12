La definizione e la soluzione di: Dà nome a una tradizionale giostra aretina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARACINO

Curiosità : Da nome a una tradizionale giostra aretina

Arezzo, e per questo definita "Giostra della Madonna del Conforto". La Giostra è oggi disputata in costume medievale (XIV sec), a memoria della sua magnificenza ... Significato saracino

saracino agg. e s. m. – Variante ant. e pop. di saraceno (dovuta o a scambio di suffisso o a influenza della pronuncia , rappresentante un saraceno, della quintana, gara di origine medievale, detta appunto Giostra del Saracino, che ancor oggi si svolge ogni anno ad Arezzo, nella piazza Vasari (o giostra 'd??stra s. f. dal fr. ant. joste, provenz. josta, der. di jostar 'giostrare'. - 1. stor. nel medioevo, nome di vari esercizi cavallereschi e, in partic., , carosello, lett. tenzone, torneo, fra due cavalieri duello. ? Espressioni: giostra del Saracino rievocazione in costume di una giostra medievale ad Arezzo quintana. 2 Definizione Treccani

