La definizione e la soluzione di: Nascondigli di animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TANE

Curiosità : Nascondigli di animali

cibi ricchi di grassi, ma anche granaglie e ossa) in nascondigli, che l'animale ha cura di dislocare in vari luoghi, sicché, qualora una di queste dispense ... Significato tane

tanè agg. e s. m. adattam. del fr. tanné, der. di tanner «conciare», che è il lat. tardo tanare, der. di alnetanus «ontano», pianta la cui corteccia era adoperata per la concia; v. ontano. – Termine usato in passato (oggi poco com. o letter.) per indicare uno speciale colore castano, fra il rosso Definizione Treccani

