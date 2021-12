La definizione e la soluzione di: La mostra la barca in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARENA

Curiosità : La mostra la barca in secca

della giornata in barca, durante la quale affrontano un periodo di bonaccia, un improvviso acquazzone e finiscono perfino bloccati in una secca, malgrado non ... Significato carena

carèna s. f. lat. carina, attrav. il genovese. – 1. a. Nelle scienze naturali, nome di formazioni, organi o rilievi di organi (che perciò si dicono carenati), a forma di chiglia di nave; per es., in anatomia umana, c. del naso, piccola CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA carena ka'r?na s. f. lat. carina, attrav. il genov.. - marin. parte immersa dello scafo di una nave opera viva. opera morta. Definizione Treccani

