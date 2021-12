La definizione e la soluzione di: Molti ci vanno a correre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PARCO

Curiosità : Molti ci vanno a correre

capire a quale zona geografica ci si riferisca. Il passaggio al neolitico (Rivoluzione neolitica) si sarebbe verificato in Europa dal 7000 a.C. Il processo ... Significato parco

parco1 agg. dal lat. parcus, der. di parcere «risparmiare; contenersi, moderarsi . a largo, generoso, liberale): è assai p. nello spendere; La sua natura, che di larga parca Discese (Dante); essere p. di lodi, di consigli, di parole, ecc. Fig.: questi che vien ¹ agg. dal lat. parcus, der. di parcere 'risparmiare; contenersi, moderarsi in qualche cosa' pl. m. -chi. - 1. caratterizzato da grande semplicità nel bere e nel mangiare frugale, moderato, sobrio. ingordo, vorace. 2. molto controllato nello spendere parsimonioso. avaro, spilorcio Definizione Treccani

Altre definizioni con molti; vanno; correre; molti plicato geneticamente; La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci; L Alfred regista di molti ... delitti; molti plicazione di piante per innesto o per talea; vanno a passeggiare in Piazza dei Miracoli; vanno impacchettati e chiusi con dei nastri; vanno usate con cautela; vanno con gi altri; Puo ricorrere al playback; Accorrere in tutta fretta; Vettura adatta a percorrere terreni accidentati; correre ai ripari; Cerca nelle Definizioni