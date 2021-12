La definizione e la soluzione di: Molti la ordinano amara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARANCIATA

Curiosità : Molti la ordinano amara

gli agenti Steve e Dave che gli ordinano di uccidere Trevor, in quanto considerato inaffidabile e pericoloso per loro. La sera stessa, Michael si reca insieme ... Significato aranciata

aranciata s. f. der. di arancia. – Bevanda di succo d’arancia, zuccherata o no, per lo più diluita con acqua, detta più . In commercio, bevanda composta con estratti e sciroppi, aromatizzata con essenza d’arancio e saturata con anidride carbonica posta in vendita in contenitori ermeticamente chiusi. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE aranciata s. f. der. di arancia. - bevanda di succo d'arancia spremuta d'arancia. ? cedrata, limonata. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con molti; ordinano; amara; Provoca molti fallimenti; molti ci vanno a correre; molti plicato geneticamente; La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci; Molti la ordinano con la pizza; Li ordinano gli archeologi; Si riordinano in testa; Si riordinano in silenzio; S indora quella amara ; L autore di Fontamara ; Un'insalata amara ; Un’insalata amara ; Cerca nelle Definizioni