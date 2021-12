La definizione e la soluzione di: A Milano c è il Pavese e il Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAVIGLIO

Curiosità : A Milano c e il Pavese e il Grande

dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, Ancona, 1990. Antonio Santori, Pavese e il romanzo tra realtà e mito, Laterza, Milano, 1990. Natalino Sapegno, in ... Significato naviglio

pescheréccio (ant. pescaréccio) agg. der. di pescare (pl. f. - a questo scopo; anche come s. m., un p. a vela, a motore; analogam., naviglio p., il naviglio da pesca, ossia l’insieme delle navi e imbarcazioni, di varia grandezza e attrezzatura naviglio¹ na'vi?o s. m. dal lat. navigium 'nave', con mutamento di suff.. - 1. non com. costruzione di una certa grandezza e capacità, adibita al trasporto per acqua di persone e merci ? NAVE 1. a. 2. solo al sing. marin. complesso delle navi mercantili o militari di una società, Definizione Treccani

Altre definizioni con milano; pavese; grande; L imperatrice d Austria duchessa di milano ; A milano , quello Bicocca è un museo; Storico quartiere a sud est di milano ; A milano vige quello Ambrosiano; Per Cesare pavese stanca; Vi si trovava la casa in un libro di Cesare pavese ; Davide, scrittore amico e biografo di pavese ; Sono con Leucò in una serie di racconti di pavese ; La grande costellazione con una famosa cintura; grande __ = New York; Il grande capo inglese; È grande quello attorno a Roma; Cerca nelle Definizioni