La definizione e la soluzione di: In mezzo al labirinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Curiosità : In mezzo al labirinto

L'uomo del labirinto è un film del 2019 diretto da Donato Carrisi e tratto dal suo libro omonimo. È interpretato da Toni Servillo, Valentina Bellè, Vinicio ... Significato iri

iri s. f. dal lat. iris: v. iride. – Forma poet., ant., per iride «arcobaleno»: l’un da l’altro come iri da iri Parea reflesso (Dante); delle antiche Nubi l’occiduo Sol naufrago uscendo, L’atro polo di vaga iri dipinse (Leopardi). addirizzare ad:iri'ts:are o addrizzare lat. ?addirectiare, lat. mediev. addretiare der. di directus 'diritto', con influenza, nei sign. del n. 2 e del rifl., del fr. adresser, non com. - ¦ v. tr. 1. a. rendere diritto drizzare, raddrizzare. curvare, piegare, torcere. b. mettere in Definizione Treccani

Altre definizioni con mezzo; labirinto; In mezzo al giornale; Un mezzo di impugnazione delle sentenze; Frase fatta: Senza __ tempo in mezzo !; mezzo pubblico per il trasporto di persone; Intricato labirinto ; Volò dal labirinto ; Aiutò Teseo a uscire dal labirinto ; Spiccò il volo dal labirinto ; Cerca nelle Definizioni