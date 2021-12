La definizione e la soluzione di: Mettere in giro notizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPARGERE

Curiosità : Mettere in giro notizie

spàrgere v. tr. lat. spargere (io spargo, tu spargi, sparpagliarsi qua e là, disperdersi: i manifestanti si sparsero per le strade; gli studenti si spargono nel cortile. c. non com. Cospargere, con il compl. ogg. della cosa su cui si spargere 'spard?ere lat. spargere io spargo, tu spargi, ecc.; pass. rem. sparsi, spargésti, ecc.; part. pass. sparso e ant. sparto. - ¦ v. tr. 1. gettare o mandare fare uscire odori e sim. ? SPANDERE 3. 5. fig. fare circolare e ? SPANDERE 4. ¦ spargersi v. intr. pron. 1. di liquido e sim., uscire da un recipiente, con la Definizione Treccani

Altre definizioni con mettere; giro; notizie; mettere a bagno per estrarre il principio attivo; Necessaria per rimettere corrente in una batteria; Avvertire qualcuno di un pericolo: mettere in __; mettere ... la marcia; Prendere in giro , ridicolizzare; Pungente presa in giro ; Fare un giro , vagare: andare a __; I corridori del giro d Italia o del Tour de France; La sezione del giornale che riporta le notizie ; notizie indiscrete relative al mondo dei vip | Venerdì 26 novembre 2021; Senza prove né fonti come certe notizie ; Brevi notizie su un fatto; Cerca nelle Definizioni