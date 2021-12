La definizione e la soluzione di: Messi in tutte le direzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SPARPAGLIATI

Curiosità : Messi in tutte le direzioni

la direzione tecnica di Josep Guardiola, è ricca di successi e si conclude con la vittoria del prestigioso treble. Per Messi, decisivo in tutte le competizioni ... Significato sparpagliati

puzzle ‹p??l› s. ingl. d’incerta origine (pl. puzzles ) un’immagine stampata su cartone o su legno, o, più genericamente, gli elementi sparpagliati di un oggetto. 3. Il gioco enigmistico delle parole incrociate o cruciverba (ingl Definizione Treccani

