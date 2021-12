La definizione e la soluzione di: Lunghe fasi geologiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ERE

Curiosità : Lunghe fasi geologiche

Le ere di glaciazione più lunghe nella vita della Terra furono sei. Il primo, probabilmente il più intenso, andò all'incirca dagli 800 fino ai 600 milioni ... Significato ere

-ere lat. -ere e -ere, desinenze dell’inf. dei verbi della seconda e terza coniug.. – Desinenza (atona o tonica) dell’infinito dei verbi della seconda coniug.: crédere, lèggere, temére, vedére. -ita¹ lat. -ita, desinenza femm. del part. pass. di verbi delle coniug. in -ere e -ere. - Suff. derivativo di sost. tratti da verbi, di cui esprimono la nozione crescita, perdita, rendita, vendita. Definizione Treccani

Altre definizioni con lunghe; fasi; geologiche; Un equino dalle lunghe orecchie; Concludono le maniche lunghe di camicie e maglie; lunghe zza del tiro di un proiettile; Sono lunghe quelle scavate dalle talpe; L operato dell insegnante programmato nelle sue varie fasi ; Attrice che recita con insistita enfasi ; Una delle fasi del sonno; Così grande, ma con enfasi ; Quelle geologiche sono divise in epoche e periodi; Fasi geologiche ; Fa­si geologiche ; Cerca nelle Definizioni