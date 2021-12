La definizione e la soluzione di: La lotta giapponese riservata ai più corpulenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SUMO

Curiosità : La lotta giapponese riservata ai piu corpulenti

Significato sumo

s. m. dal giapp. sumo. – Antica forma di lotta giapponese, di origine scintoistica, praticata come attività sportiva fin dal sec. 17°; il combattimento, che dura in genere meno di un minuto, ha luogo su una pedana circolare, in terra battuta, di quattro metri e mezzo di diametro, entro un’area sport. Finestra di approfondimento Tipi di sport - 1. Sport della palla: badminton o volano, ping-pong o tennis da tavolo, racchettoni, racquets, squash, tamburello, tennis; baseball, cricket, softball; boxe o pugilato, catch o lotta americana, lotta giapponese o sumo, wrestling; ciclismo, ciclocross; deltaplano, paracadutismo acrobatico, ascensionale, parapendio; equitazione o Definizione Treccani

