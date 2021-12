La definizione e la soluzione di: Libro sacro degli Ebrei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORAH

Curiosità : Libro sacro degli Ebrei

minoranza di ebrei venne religiosamente "corrotta": secondo Zaccaria Zc 4.6 una rivolta armata guidata da un anziano sacerdote dell'antica famiglia degli Asmonei ... Significato torah

torah ‹tooràah› s. f., ebr. – Termine biblico mediante i profeti. Per antonomasia è così chiamato (anche nella forma italianizzata torah, torà) l’insieme degli insegnamenti e precetti riconosciuto dagli Ebrei come rivelato Definizione Treccani

