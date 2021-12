La definizione e la soluzione di: Lamento canino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUAITO

Curiosità : Lamento canino

Disambiguazione – Se stai cercando la razza canina, vedi Cane da pastore australiano Kelpie. Il kelpie è uno spirito maligno in grado di assumere la forma ... Significato guaito

guaito s. m. der. di guaire. – Voce acuta e lamentosa che emette il cane, spec. quando è ferito o ha avuto qualche percossa o gli si sia in altro modo fatto male. Per estens., anche d’altri animali, e con uso scherz. o spreg., lamento, gemito di persona. guaito gwa'ito s. m. der. di guaire. - 1. voce acuta e lamentosa del cane, o altro animale, spec. quando è dolorante mugolìo, uggiolìo. 2. fig. suono emesso da una persona che si lamenta gemito, lamento, se prolungato lamentela. Definizione Treccani

