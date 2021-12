La definizione e la soluzione di: La... costola di Adamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EVA

Curiosità : La... costola di Adamo

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi La costola di Adamo (disambigua). La costola di Adamo (Adam's Rib) è un film del 1949 diretto da George ... Significato eva

fìglio s. m. lat. filius, della famiglia di fecundus, femina, f., i lontani discendenti; i figli d’Adamo, i f. d’Eva, gli uomini, l’umanità: il Signor a tutti i f. d’Eva, Nel suo dolor pensò (Manzoni); con altro uso e tono, siamo tutti legno 'le?o s. m. lat. lignum. - 1. a. materia prima ottenuta dai tronchi degli alberi, impiegata per lavori di falegnameria da ardere legna, . a. poet. pianta perenne con fusto legnoso: L. è più sù che fu morso da Eva Dante albero. b. marin. imbarcazione mercantile con scafo di legno: l. da guerra; l. da Definizione Treccani

