La definizione e la soluzione di: Ispirarono a Foscolo un famosissimo carme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEPOLCRI

Curiosità : Ispirarono a Foscolo un famosissimo carme

Significato sepolcri

strùscio s. m. der. di strusciare. – 1. A Napoli, il passeggio in via Toledo e via Chiaia, in occasione della visita ai Sepolcri, nella settimana santa (così chiamato dallo strusciare dei piedi sul fondo stradale o dallo strusciarsi delle persone sepolcreto sepol'kreto s. m. dal lat. sepulcretum, der. di sepulcrum 'sepolcro'. - 1. a. archeol. luogo in cui si trovano molti sepolcri di epoche , necropoli. ? catacomba. b. estens. luogo moderno in cui si trovano molti sepolcri camposanto, cimitero, necropoli. 2. eccles. parte dell'altare dove sono conservate Definizione Treccani

