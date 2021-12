La definizione e la soluzione di: L isola australiana che dà nome a una lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASMANIA

Curiosità : L isola australiana che da nome a una lana

nota. Unica città australiana bombardata nella seconda guerra mondiale, fu poi devastata da un ciclone che, nel 1974, rase al suolo l'80% degli edifici ... Significato tasmania

s. m., invar. – Tipo di tessuto ottenuto da lane fini o super-fini ricavate da pecore della Tasmania, isola dell’Oceania, o comunque dotate delle medesime caratteristiche di finezza, resistenza e lunghezza, frutto della selezione delle pecore e delle particolari condizioni climatiche dell’isola CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con isola; australiana; nome; lana; Sinonimo di funerale che dà nome ad un isola sarda; isola re la polpa dalla carcassa; Zona glabra isola ta detta anche alopecia areata; L isola invasa dagli U.S.A. nel 1983; Natalie cantante italo australiana ; Città australiana con l'iconica Opera House; Anne __, famosa fotografa australiana di neonati; Pianta mirtacea australiana come il globulus; Altro nome dell acido prussico; Dà nome a una tradizionale giostra aretina; Il nome del Montanari storico dell arte; nome delle Forze Armate tedesche dal 1935 al 1946; Fazzoletto in seta, lana o cotone fra; La cittadina friulana che ha la pianta a forma di una stella a nove punte; La lana della capra d Angora; C'è la taggiasca e Vascolana ; Cerca nelle Definizioni