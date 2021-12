La definizione e la soluzione di: Insetti che invadono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAVALLETTE

Curiosità : Insetti che invadono

federazione. La guerra fra insetti e umani continua: nuove specie di insetti compaiono sul campo di battaglia, tanto che ci si domanda se la vittoria ... Significato cavallette

GUASTO 1. L’aggettivo GUASTO, quando si riferisce a meccanismi, dispositivi o impianti, significa rovinato, ridotto in condizioni tali da non è usato con funzione di sostantivo, guasto indica un danno (i guasti fatti nelle campagne dalle cavallette), 5. e in particolare un danno a un meccanismo, un congegno o un miriade mi'riade s. f. dal lat. tardo myrias -adis, gr. myriás -ádos, der. di mýrioi 'diecimila'. - 1. nell'antico sistema numerale greco, cifra corrispondente a 10.000 unità. 2. estens. numero grandissimo, quantità sterminata: una m. di cavallette caterva, infinità, marea, moltitudine, mucchio, fam. sacco, stuolo, lett. torma. Definizione Treccani

