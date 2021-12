La definizione e la soluzione di: Inesorabile nel colpire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IMPLACABILE

Curiosità : Inesorabile nel colpire

piazzarsi saldamente sulle gambe in modo da poter bene colpire un pallone lasciare- non colpire un pallone per farlo giocare a un collega o perché destinato ... Significato implacabile

implacàbile agg. dal lat. implacabilis, comp. di in-2 e placabilis , quindi accanito e sim.: odio i.; nemico implacabile. ? Avv. implacabilménte, in modo implacabile, con accanimento: perseguitare, tormentare, combattere (qualcuno) implacabilmente implacabile impla'kabile agg. dal lat. implacabilis. - 1. che non si può o non si vuole placare: odio i. accanito, acerrimo, inesorabile, lett. implacato, irriducibile, spietato. 2. estens. che non dà tregua ? IMPIETOSO 2. Definizione Treccani

