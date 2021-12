La definizione e la soluzione di: Indigenti, bisognose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POVERE

Curiosità : Indigenti, bisognose

a scopo di lucro, che distribuisce generi alimentari a persone bisognose e indigenti mediante il recupero, la raccolta e la redistribuzione delle eccedenze ... Significato povere

POVERO 1. Riferito a una persona, l’aggettivo POVERO cena molto povera andarono a dormire; era vestito di poveri panni; è un paese di povere case; questi sono quartieri poveri), 4. oppure di ciò che scarseggia di qualcosa (un’impresa casa. Finestra di approfondimento Tipi di abitazione - C. è il termine più generico per designare il luogo coperto destinato all’abitazione di una o più persone o famiglie. Ha tutta una serie di di fortuna lamiera, cartone, legname di scarto e sim., abitata da persone molto povere. Abituro, bicocca e catapecchia indicano case brutte e squallide. Varietà di registro - Lo Definizione Treccani

Altre definizioni con indigenti; bisognose; Povere, indigenti ; Bisognosi, indigenti ; bisognose del medico; Cerca nelle Definizioni