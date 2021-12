La definizione e la soluzione di: L Immobile noto calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIRO

Curiosità : L Immobile noto calciatore

Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric (Mula, 17 aprile 1993), è un calciatore spagnolo, difensore della Lazio. Gioca prettamente come terzino ... Significato ciro

cirò s. m. dal toponimo Cirò (v. oltre). – Pregiato vino rosso della Calabria , asciutto, robusto, gradazione alcolica da 13 a 16 gradi. Vengono prodotti anche un Cirò rosato (di gradazione media 13,5°) e un Cirò bianco (di gradazione non inferiore a 12°). CATEGORIA: ALIMENTAZIONE enologia Vite - 1. Acino, cirro o viticcio, grappolo, pampino, racimolo, raspo, tralcio; ?lare; invaiatura; maturazione, sovramaturazione; periodo erbaceo; uva aromatica, bianca, nera, passita; vigneto; ; brachetto; brunello di Montalcino; cabernet; canonau o cannonau; carema; cesanese; chianti; cirò; corvo rosso; dolcetto; etna rosso; falerno; fara; freisa; gattinara; ghemme Definizione Treccani

Altre definizioni con immobile; noto; calciatore; I mutui garantiti da un bene immobile ; immobile per pigrizia; Pigro o immobile ; Garanzia su un bene immobile del debitore; noto comune veneto con la Torre Caligo; Il suo ponte dà il nome a un noto chewing-gum; Quella del Corriere è stata un noto settimanale; noto marchio di sigarette dal colore rosso iconico; La nazionalità dell ex calciatore van der Meyde; Il Calloni calciatore detto lo sciagurato; Il Roberto calciatore famoso per il codino; La nazionalità del calciatore Zlatan Ibrahimovic; Cerca nelle Definizioni