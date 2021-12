La definizione e la soluzione di: Iacopo da: è considerato l inventore del sonetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LENTINI

Curiosità : Iacopo da: e considerato l inventore del sonetto

vario schema metrico, 22 sonetti (si noti che Iacopo è generalmente considerato l'inventore di tale forma metrica); 2 dei sonetti sono in "tenzone" con l'abate ... Significato lentini

notàio (o notaro; ant. e region. nodaro) s. m. (f. rimaneva alla famiglia di Cristoforo (Manzoni); il n. Giacomo da Lentini (o Iacopo da Lentini o da Lentino), uno dei primi poeti della scuola siciliana (sec. 12°-13°), chiamato CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI Definizione Treccani

