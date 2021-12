La definizione e la soluzione di: Le hanno lupi e agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LI

Curiosità : Le hanno lupi e agnelli

Agnelli, Giardino segreto, Milano, Rizzoli, 1998, 224 pp. - ISBN 88-17-67997-6 Marella Agnelli, Marella Caracciolo, Giuppi Pietromarchi, Ninfa ieri e ... Significato li

li1 art. determ. m. pl. – Variante ant., poet. e dial., dell’art. gli (li spazî, oggi sopravvive, ma sempre più raram., nella corrispondenza formale o burocratica, nelle indicazioni di data: li 10 ottobre (non però col 1° del mese, perché 1° è sing.; e in ogni li pron. pers. e dimostr. m. pl. lat. illi, nomin. pl. di ille 'egli'. - plur. del pron. lo, riferito sia a persone sia a cose: li riconobbi subito posposto al verbo essi, posposto al verbo loro. Definizione Treccani

Altre definizioni con hanno; lupi; agnelli; hanno dai 13 ai 19 anni ing; I compiti che si hanno sul lavoro; I senzatetto l hanno fissa; hanno una donna... in ogni porto; Lo sono lupi e volpi; L ispettore di lupi n III; Il Sy della serie Tv “lupi n”; Il Sy della serie Tv lupi n; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnelli ; Gianni agnelli lo era per antonomasia; Pelliccia d'agnelli no; Fu fondata da Giovanni agnelli ; Cerca nelle Definizioni