Soluzione 4 lettere : ENTI

Curiosità : Grandi istituzioni statali

agenzie dell'Unione europea. La maggior parte delle istituzioni dell'UE è stata creata con l'istituzione della Comunità economica europea nel 1958. Da allora ... Significato enti

Neologismi (2008) e-democracy (edemocracy), s. f. inv. ottobre 2004, p. 7, Fatti di Sicilia) • tit. Una rete che colleghi tutti gli Enti ecco l’obiettivo dell’edemocracy testo Dall’egovernment all’edemocracy, dai siti dei singoli rappresentante rap:rezen'tante s. m. e f. part. pres. di rappresentare. - 1. a. persona, gruppo, ente e sim., che rappresenta una o più altre persone, categoria delegato, ant. deputato, inviato, portavoce, in rappresentanza di gruppi, enti e sim. esponente, in rappresentanza di singole persone sostituto. ? Espressioni Definizione Treccani

