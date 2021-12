La definizione e la soluzione di: Gli stadi della Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FASI

Curiosità : Gli stadi della Luna

sfortunata missione. Programma Luna missione test di rientro. La massa riportata è quella della somma delle masse degli stadi di risalita e discesa, tuttavia ... Significato fasi

cromatografìa s. f. comp. di cromato- e -grafia, perché si manifesta attraverso colorazioni ripartizione (di cui il tipo più semplice è la c. su carta); ma se delle due fasi liquide una è fissata su supporto, entro una colonna lunga e stretta, mentre l’altra viene spinta 'narjo s. m. der. di luna, perché, almeno in origine, destinato a segnare le fasi lunari. - libretto che contiene i giorni dell'anno suddivisi per settimane e mesi, indicazioni delle fasi lunari, previsioni meteorologiche, predizioni sul futuro, consigli pratici e sim. almanacco, calendario, ant. effemeride. ? Espressioni: fig., sbarcare il lunario ? Definizione Treccani

