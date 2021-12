La definizione e la soluzione di: Generate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NATE

Curiosità : Generate

fanno parte delle immagini generate al computer; I paesaggi dall'aspetto naturale (come i paesaggi frattali) vengono generati anche tramite algoritmi informatici ... Significato nate

nàscere v. intr. lat. nasci, da una radice indoeur. presente anche nei temi lat. gen-, a): siamo nati per soffrire; Me non nato a percotere Le dure illustri porte (Parini); Le nate a vaneggiar menti mortali (Foscolo); Italia mia, Le genti a vincer nata E nella fausta progenitore prod?eni'tore s. m. dal lat. progenitor -oris, der. di genitor -oris 'genitore', col pref. pro-¹ f. -trice. - 1. persona che si ritiene abbia dato origine , capostipite, non com. primogenitore. 2. estens. al plur., insieme di persone nate prima di noi antenati, ascendenti, avi, ant. primi, lett. proavi. ? *discendenti Definizione Treccani

Altre definizioni con generate; Degenerate ... come mele guaste; Cerca nelle Definizioni