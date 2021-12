La definizione e la soluzione di: Gara per sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Curiosità : Gara per sciatori

processione di sciatori sulle piste del parco, mentre portava in mano una torcia olimpica. Edwards venne scelto come tedoforo nella staffetta per le Olimpiadi ... Significato slalom

slàlom s. m. voce norv., comp. di sla «piegato, non diritto», e låm «traccia dello sci». – 1. Nello sport dello sci, gara di discesa svolgentesi attraverso un tracciato costituito da una successione di porte che, costringendo l’atleta a continui e rapidi cambiamenti di direzione, aumentano la slalom 'zlalom s. m. voce norv., comp. di sla 'piegato, non diritto', e låm 'traccia dello sci'. - serie di rapidi cambiamenti di direzione allo scopo di eludere gli ostacoli, anche fig.: fare uno s. tra la folla serpentina, zig-zag. ? dribblaggio, dribbling, gincana. Definizione Treccani

Altre definizioni con gara; sciatori; Una gara nzia su un obbligazione di terzi; Dimostra e gara ntisce i dati personali: carta d __; I mutui gara ntiti da un bene immobile; La locuzione latina che gara ntisce uguali diritti; Proteggono le mani degli sciatori ; Lo percorrono gli sciatori più veloci; Gli ambasciatori di una volta; E' formato da consoli e da ambasciatori ; Cerca nelle Definizioni