La definizione e la soluzione di: Frutto tropicale giallognolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Curiosità : Frutto tropicale giallognolo

Questa variabilità di assetto spiega il successo del genere in ambito tropicale ed equatoriale. L'impollinazione delle differenti specie di Ficus è entomofila ... Significato ananas

ànanas (o ananàs o ananasso) s. m. lat. scient. al margine, e fiori in ricche spighe; il frutto (indicato anch’esso con il nome di ananas), lungo fino a 35 cm, simile a una pigna e sormontato da un ciuffo di foglie (corona CATEGORIA: ALIMENTAZIONE armi Armi da urto - Bastone; catena; clava; frusta; manganello o sfollagente; martello; mazza d’arme; mazza ferrata; mazzafrusto; mazza piombata; mazza snodata; pugno di ferro o tirapugni; scudiscio. TNT o trinitrotoluene o tritolo, trinitrofenolo; arti?cio, ordigno inesploso, innescato; ananas, bomba aerea, a mano, a orologeria, controcarro, di profondità, granata, miccia Definizione Treccani

Altre definizioni con frutto; tropicale; giallognolo; Il frutto per l orzata; Lingua frutto di contaminazioni regionali fra; Una pianta da frutto del genere Musa; Il frutto di molte tavolette di cioccolato; La pigna tropicale ; Mare tropicale appartenente all Atlantico; Un frutto tropicale ; Una pianta grassa tropicale ; Il carnivoro notturno grigio e giallognolo ; Un liquore giallognolo d'origine venezuelana; Carnivoro notturno grigio e giallognolo ; Cerca nelle Definizioni