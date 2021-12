La definizione e la soluzione di: Fornisce un pregiato piumino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Curiosità : Fornisce un pregiato piumino

prosciutto); e fornisce anche piume, utilizzate per la realizzazione di diverse merceologie compreso il classico piumino da spolvero o il ricercato boa, un tempo ... Significato oca

òca2 s. f. lat. tardo auca, da *avica, der. di avis di qualsiasi tubo o arnese avente forma arcuata, simile a una S. b. Patta d’oca (o zampa d’oca), nell’attrezzatura navale, l’unione di più elementi di cavo o di catena a un unico oca '?ka s. f. lat. tardo auca, da ?avica, der. di avis 'uccello'. - 1. zool. nome di varie specie di uccelli anseriformi anatidi ? papera, ? papero. ? Espressioni di freddo o, fig., di paura e sim. lett. aggricciarsi, rabbrividire, raggelare; pelle d'oca fenomeno per cui, per freddo, paura e sim., la pelle si raggriccia ? med Definizione Treccani

