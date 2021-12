La definizione e la soluzione di: Formano i mercatini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BANCARELLE

Curiosità : Formano i mercatini

svolge il venerdì in piazza I Viceré nel quartiere settentrionale Canalicchio. Una risorsa non meno importante riguarda i mercatini rionali di Catania. La ... Significato bancarelle

Neologismi (2008) mercato degli agricoltori loc. s.le m. Mercato nel quale gli agricoltori prevede l’apertura al pubblico del mercato degli agricoltori locali, che espongono sulle bancarelle i frutti dimenticati, sia freschi che sotto forma di marmellate, torte, conserve curiosare kurjo'sare v. intr. der. di curioso io curióso, ecc.; aus. avere. - 1. prestare particolare attenzione a qualcosa, anche con le prep. in, tra o assol.: c. in centro; c. tra le bancarelle; cosa sei venuto a c. ? interessarsi a. ? guardare ø, osservare ø. ? disinteressarsi a, di. 2. cercare qualcosa per curiosità, Definizione Treccani

