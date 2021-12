La definizione e la soluzione di: Fish and __ tipico piatto inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHIPS

Curiosità : Fish and __ tipico piatto inglese

pezzetti in un pie; infine come ragù. I soli piatti che abbondavano erano il fish and chips o l'eggs and chips, i beans on toast, il pane con burro e ... Significato chips

blue chips ‹blùu cips› locuz. pl., ingl. propr. «gettoni blu», forse con riferimento al gioco d’azzardo in cui tali gettoni sono quelli di maggior valore, usata in ital. come s. m. pl. – Nel linguaggio della finanza, le azioni ordinarie delle società più solide quotate in borsa; particolarmente Definizione Treccani

Altre definizioni con fish; tipico; piatto; inglese; Si mangiano con il fish ; Piatto tipico inglese: fish __ ing; Il fish burne di Matrix; Scoloramento della pelle tipico dell albinismo; Il natante tipico della Romagna, detto moscone; Un prodotto tipico che può globalizzarsi ing; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; piatto catanzarese a base di carne di vitello; piatto piemontese con fagioli, riso e salame; Un piatto greco simile alla parmigiana; piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; Il grande capo inglese ; Una band inglese che spopolava; La luna inglese ; Per esempio chi parla italiano, inglese e francese; Cerca nelle Definizioni