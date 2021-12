La definizione e la soluzione di: Fascia elastica per coprire l addome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANCIERA

Curiosità : Fascia elastica per coprire l addome

più forte. Un classico accorgimento è, ad esempio, l'applicazione sull'[addome] di un pannello di forma approssimativamente ovale di raso o pizzo indeformabile ... Significato panciera

pancièra (o pancèra; ant. o dial. panzièra) s. f. der. , per ripararla dal freddo, e anche per sostenerla e contenerla. ? Dim. pancerina, panciera leggera, sottile; accr. panceróne m. (e più com. panzeróne o panziróne: v. panziera CATEGORIA: MILITARIA – MODA panciera pan't??ra o pancera s. f. der. di pancia. - 1. arm. parte dell'armatura a difesa della pancia panzerone. 2. abbigl. fascia elastica che sostiene la pancia e la ripara dal freddo reggipancia, ventriera. ? busto. Definizione Treccani

