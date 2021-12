La definizione e la soluzione di: La Farnesina... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAE

Curiosità : La Farnesina... in breve

L'accademia ha sede nel Palazzo Corsini alla Lungara e nella vicina Villa Farnesina. Dal 2021 è presieduta da Roberto Antonelli, che è subentrato a Giorgio ... Significato mae

sill ‹sil› s. ingl. (propr. «davanzale»; pl. sills ‹sil?›), ., in ma-estro, pa-ura, sci-are), mentre va seguita fuori d’accento (dividendo perciò mae-strale, pau-roso, scia-tore piuttosto che ma-estrale, pa-uroso, sci-atore); 3) l’apostrofo maestoso mae'stoso agg. der. di maestà. - che possiede un'imponenza e una solennità tali da ispirare riverenza o ammirazione: edificio m.; l'aspetto m. di una montagna grandioso, imponente, lett. maiestatico, possente, solenne. ? nobile. dimesso, modesto, semplice. misero, povero. Definizione Treccani

Altre definizioni con farnesina; breve; La cosiddetta farnesina Ministero degli __ esteri; Il Ministero della farnesina sigla; Il Ministero della farnesina ; Il Ministero della farnesina ; La via più breve ; L interpunzione di breve pausa; Attivo in breve ; Frase breve e concettosa; Cerca nelle Definizioni