La definizione e la soluzione di: Un estremità del remo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALA

Curiosità : Un estremita del remo

dall'acqua o immersa nell'acqua. Il remo ha una parte piatta (pala) ad una estremità. Il rematore impugna l'altra estremità. Il remo è distinto dalla pagaia perché ... Significato pala

pala1 s. f. lat. pala; cfr. palo. – 1. , più larga dell’altra, detta codino: cravatta a p. stretta, o larga; c. a doppia pala. ? Dim. palétta (v. paletta1), palettina, e palettino m., palòtto m. (v.); accr. palóne m. (v pala s. f. lat. pala. - 1. tecn. attrezzo per smuovere e caricare terre, carboni, ecc., costituito di un lungo manico e di un ferro piatto di grandi dimensioni badile. ? vanga. ? Espressioni: pala caricatrice o meccanica macchina semovente usata nei cantieri per operazioni di sollevamento e di carico di materiali ? bulldozer, Definizione Treccani

