La definizione e la soluzione di: S esegue mentre tutta l orchestra tace.

Soluzione 6 lettere : ASSOLO

Curiosità : S esegue mentre tutta l orchestra tace

mente: in un assolo come quello su Woodyn' You, specie là dove il pianoforte tace lasciandolo indisturbato nelle sue esplorazioni armoniche, egli non appare ... Significato assolo

assólo (o a sólo) s. m. grafia unita della locuz. a solo, con radd. a un’assemblea sonnecchiante; gli indimenticabili assolo di Bartali e di Coppi. ? Con valore di avv. (cantare assolo) o di agg. (un canto assolo) è forma rara invece della grafia primo lat. primus, superl. dell'avv. e prep. ant. pri 'davanti', da cui anche il compar. prior. - ¦ agg. num. ord. 1. che, in una serie ordinata, si trova nella posizione di fila; primo ministro ? ?; primo violino in un'orchestra, chi esegue parti in assolo solista. violino di fila. b. con valore di apprezzamento, che eccelle sugli altri Definizione Treccani

