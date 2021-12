La definizione e la soluzione di: Esce dal Lago d Iseo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OGLIO

Curiosità : Esce dal Lago d Iseo

servizio di linea sui laghi italiani ^ venduto nel 1881, trasferito sul Lago d’Iseo, ribattezzato Tonale ^ trasformato nel 1932-1933 in motonave e ribattezzato ... Significato oglio

FACILE 1. FACILE è ciò che si può fare agevolmente, che non richiede grande abilità o che non presenta particolari difficoltà che si può, e la mattina poi ti lava con acqua di coppo e con un poco d’oglio di belguì, e vedrai cosa che ti piacerà. Alessandro Piccolomini, De la bella creanza de le donne Vedi confluire konflu'ire v. intr. dal lat. confluere, der. di fluere 'scorrere', col pref. con- io confluisco, tu confluisci, ecc.; aus. essere, raro avere. - 1. geogr. . b. di un fiume, versarsi in un altro, con la prep. in: l'Oglio confluisce nel Po immettersi, riversarsi, sboccare, sfociare. 2. estens. di strade, condutture e Definizione Treccani

