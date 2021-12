La definizione e la soluzione di: L Ente per il turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Curiosità : L Ente per il turismo

Agenzia Nazionale del Turismo, che ha mantenuto il nome breve ENIT dell'Ente Nazionale italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico economico ... Significato enit

turismo s. m. dal fr. tourisme, che ricalca l’ingl. tourism, che a sua volta è dal fr. con referendum nel 1993; Ente Nazionale Italiano per il T. (anche nella sigla ENIT ), istituito nel 1919; t. e industria alberghiera, ambito d’intervento normativo riservato per CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

