La definizione e la soluzione di: Eliminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TOLTO

Significato tolto

tògliere (ant. o letter. tòllere; pop. o letter. tòrre) di qualche cosa (e con questi sign. è più com. di levare): i creditori gli hanno tolto anche quei pochi beni che gli erano rimasti; t. a uno la patente di guida, il passaporto agg. part. pass. di togliere. - con valore preposizionale, ma accordato, per indicare esclusione: i candidati, tolti due o tre, sono stati tutti promossi a eccezione di, a esclusione di, all'infuori di, a parte, eccetto, escluso, fatta eccezione per, fuorché, salvo, tranne. compreso Definizione Treccani

Altre definizioni con eliminato; Il ricupero di un concorrente già eliminato ; Gare con eliminato rie; Levato, eliminato ; Cerca nelle Definizioni