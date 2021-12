La definizione e la soluzione di: Drappo fissato al muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARAZZO

Curiosità : Drappo fissato al muro

listello. Detto di un volo costituito non da ali ma da piccole bandiere. Drappo fissato ad un'asta. La bandiera può consistere di uno scudo banderese, cioè ... Significato arazzo

arazzo s. m. dal nome della città di Arras (nell’ital. ant. Arazzo), , italiani; gli a. dei Gobelins ; le manifatture di arazzi di Mantova , Milano , Firenze , Roma , Venezia ; punto d’arazzo, punto a macchina che riproduce il tipo del tessuto d addobbo a'd:?b:o s. m. der. di addobbare. - oggetto o insieme degli oggetti adoperati per addobbare abbellimento, apparato, decorazione, guarnizione, ornamento, paramento, parato. ? arazzo, drappo, festone. Definizione Treccani

Altre definizioni con drappo; fissato; muro; Si segnala con un drappo bianco; drappo di seta lavorato a fiorami; Un pesante drappo di seta lavorato a fiorami; drappo lavorato a fiorami; E fissato per lavorare; L obiettivo prefissato ; Sprone d'acciaio fissato in basso sul davanti delle motrici ferroviarie; fissato ... come un ricordo; Ne mostra i segni il muro a rischio crollo; Città divisa da un muro fino al 1989; Come dire premuro si; Pilastro posto nella parte terminale di un muro ; Cerca nelle Definizioni