È doppio in certi scafi.

Soluzione 8 lettere : FASCIAME

Curiosità : e doppio in certi scafi

robuste e probabilmente gli scafi raggiungevano una lunghezza di oltre i 15 metri. Dopo essere stata per anni descritta come una civiltà chiusa in se stessa ... Significato fasciame

fasciame s. m. der. di fascia. – Nelle costruzioni navali, insieme di tavole di legno o di lamiere metalliche che ricopre le ossature dello scafo, i bagli dei ponti, i montanti delle paratie, ecc. (f. esterno, f. interno, f. del ponte di coperta, f. della paratia, ecc.), solidamente collegate alle controfasciame s. m. comp. di contro- e fasciame. - marin. strato di tavole disposto al di fuori del fasciame esterno di uno scafo bottazzo. Definizione Treccani

