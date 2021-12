La definizione e la soluzione di: Dopo il segno della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AMEN

Curiosità : Dopo il segno della Croce

Il segno della croce è il gesto con cui i cristiani tracciano la figura di una croce in forma piccola o grande su se stessi, su altre persone o su oggetti ... Significato amen

àmen (pop. àmmen) interiez. e s. m. dall’ebr. amen «così è, in verità». con valore di s. m., in un a.), in un momento, in un attimo (cfr. Dante: Un amen non sarìa possuto dirsi Tosto così com’e’ fuoro spariti); o come esclam. conclusiva: allora a., non amen 'amen pop. ammen dall'ebr. amen 'così è, in verità'. - ¦ interiez. 1. eccles. parola del lat. eccles., che chiude molte preghiere cristiane, esclam. conclusiva e rassegnata non se ne parli più, pace. ¦ s. m., non com. breve istante attimo, istante, momento. ? Locuz. prep.: in un amen in un batter d'occhio. Definizione Treccani

