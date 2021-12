La definizione e la soluzione di: Differito, dilazionato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROROGATO

Curiosità : Differito, dilazionato

entro 10 anni e il pagamento può essere milionario). Il credito viene dilazionato siccome sarebbe inesigibile nell'immediato o perché si diminuisce il ... Significato prorogato

Neologismi (2008) lavoro a termine loc. s.le m. Rapporto di lavoro la cui durata è come previsto dalla direttiva europea. Può avere una durata massima di 3 anni. Può essere prorogato una sola volta se, in precedenza, la durata era stata inferiore ai tre anni. In proro'gabile agg. der. di prorogare. - che può essere prorogato: scadenze p. differibile, posticipabile, procrastinabile, prolungabile, rinviabile, di pagamento e sim. dilazionabile. improcrastinabile, improrogabile, indifferibile, di pagamento e sim. indilazionabile. ? urgente Definizione Treccani

Cerca nelle Definizioni